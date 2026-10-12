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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,14 yükselişle 15.415,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 azalışla 15.394,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 15.410,00 puanda işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 artarak 15.415,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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