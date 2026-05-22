VİOP’ta piyasa yapıcılık kuralları değişiyor

Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Piyasa Yapıcılık Programı'nda 1 Temmuz'dan itibaren değişikliklere gidileceği açıklandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Piyasa Yapıcılık Programı'nda 01/07/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülüklerine ilişkin gruplamanın Ek1'de yer aldığı şekilde güncellenmesine,

- Gelir paylaşım tutarı hesaplama yönteminde kullanılan işlem hacmi hesaplamasında, piyasa yapıcının bekleyen emirleriyle gerçekleşen işlemlerin 1, piyasa yapıcı tarafından girildiği anda işleme dönüşen emirlerle gerçekleşen işlemlerin 0,5 katsayıları ile ağırlıklandırılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, VİOP Prosedürü'nde yukarıda belirtilen tarihten itibaren geçerli olacak şekilde Ek-2'de yer alan değişiklikler yapılacaktır.

Prosedürün güncel haline Borsamız internet sitesindeki "Kurumsal" başlığı altındaki "Mevzuat" bölümünde yer alan "Prosedürler" sayfasından ulaşılabilir.