Volkan Dükkancık’tan borsa değerlendirmesi: Heyecansız bir bilanço dönemi bizi bekliyor

Temmuz ayına zamlarla ve enflasyon endişeleriyle başlandığını ifade eden Volkan Dükkancık, jeopolitik risklerin tırmanmasının piyasalar üzerinde baskı kurduğunu belirtti. Yaklaşık 200 şirketle yaptıkları görüşmeler neticesinde 'muazzam heyecansız' bir bilanço dönemi beklediklerini söyleyen Dükkancık; iç siyaset baskısı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarıları ve fonlara yönelik tedbirlerin yatırımcı iştahını sınırladığını dile getirdi. Hem küresel hem de yerel piyasalarda iştahsız bir görünüm olduğunu kaydeden stratejist, endeksin majör desteklerini savunmaya çalıştığı bir süreçten geçildiğini aktardı.

Endekste 13.500 puan ana kale

Endeks grafiği üzerinden teknik seviyeleri değerlendiren Dükkancık, kısa vadede 14.000 puan üzerinde tutunma çabasının izleneceğini ancak asıl kritik noktanın 3 yıllık trend desteği olan 13.500 – 13.600 bölgesi olduğunu vurguladı. Yatırımcıların günlük dalgalanmalara aldanmadan orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla sabretmeleri gerektiğini belirten Dükkancık, 13.500 puan altındaki kapanışların trendi sorgulatacağı uyarısında bulundu. Kısa vadeli işlem yapanlar için 13.900 seviyesini zarar kes noktası olarak öneren uzman, yukarı yönlü tepkilerde 14.200 ve 14.300 seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade etti.

Tüpraş ve Akbank analizleri

Hisse bazlı değerlendirmelerinde Tüpraş’ın mevcut hengame içerisinde en "diri" kalan şirket olduğunu söyleyen Dükkancık, iyi bilanço beklentisi ve dizel rafineri marjlarının etkisiyle bu hisseye olan ilginin süreceğini belirtti. Tüpraş için 252 TL seviyesinin stop kabul edilerek pozisyonların korunabileceğini ifade eden stratejist, 280 TL civarında bir konsolidasyon beklediğini paylaştı. Bankacılık sektöründe ise zayıf bir çeyrek öngördüğünü dile getiren Dükkancık, Akbank özelinde 67 TL stop ile 74 TL seviyelerine doğru bir tepki hareketi beklenebileceğini, majör desteğin ise 63 TL olduğunu bildirdi.

Sanayi ve teknoloji hisselerinde beklentiler

Sasa'nın ikili dip görüntüsüyle dipten kurtulma çabasında olduğunu kaydeden Dükkancık, 2,45 TL stop seviyesi ile beklemekte fayda olduğunu söyledi. Teknoloji tarafında Forte'nin bu çeyrekte nadir iyi bilanço getirecek şirketlerden biri olduğunu belirten Dükkancık, 100 TL stop ile mevcut trendin takip edilmesini önerdi. Sigorta sektöründe genel bir parlaklık beklemediğini ancak Türkiye Sigorta’nın pozitif ayrışabileceğini ifade eden Dükkancık, 6,30 TL stop seviyesi ile 7,20 – 7,50 TL bandının hedeflenebileceğini aktardı. Öte yandan Petkim için yükselişlerin sınırlı kalabileceğini çünkü marjlarda yeterli iyileşme olmadığını sözlerine ekledi.

'Piyasa kirlendi' uyarısı ve riskli hisseler

Piyasanın son dönemde temel ve teknik analizden bağımsız hareketlerle kirlendiğini savunan Volkan Dükkancık, özellikle Adese gibi hisselerdeki fiyatlamaların manipülatif olduğunu ve bu tür kağıtlarda vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Çimsa için de yüksek faiz ve inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle görüntünün zayıf olduğunu belirten Dükkancık, 48 TL seviyesi yukarı aşılmadığı sürece yeni dip arayışlarının sürebileceğini ve pozisyon taşımanın riskli olduğunu ifade etti. Son olarak Koton’un tarihi diplerine yakın olduğunu ve 13,50 TL desteğinin kritik olduğunu belirtti.