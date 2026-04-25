Wall Street'te 2026’da hisse getirileri 30 yıllık ortalamayı aşabilir

2026’nın ilk çeyreği itibarıyla ABD borsalarında yaklaşık 5.500 şirketin işlem gördüğü belirtiliyor. Güvenlik Sektörü ve Finansal Piyasalar Birliği (SIFMA) verilerine göre, bu şirketler arasında yer alan ve ABD’de faaliyet gösteren en büyük 500 şirket, genellikle ülke hisse senedi piyasasının temel göstergesi olarak kabul edilen S&P 500 endeksini oluşturuyor.

S&P 500’ün 30 yıllık performansı

Mart 1957’de oluşturulan S&P 500, piyasa değeri açısından ABD hisse senetlerinin yüzde 80’inden fazlasını temsil eden 500 büyük şirketin performansını ölçmesi nedeniyle en önemli referans endekslerden biri olarak görülüyor. Endekse dahil edilecek şirketler, belirli kriterleri karşılamak zorunda bulunuyor. Bu kriterler arasında genel kabul görmüş muhasebe standartlarına (GAAP) göre kârlılık, yeterli likidite ve en az 22,7 milyar dolarlık piyasa değeri yer alıyor.

Endeks, her yıl mart, haziran, eylül ve aralık aylarının üçüncü cuma günü gerçekleştirilen çeyreklik dengeleme süreçlerinde güncelleniyor. Bununla birlikte, gerekli durumlarda yıl içinde de değişiklik yapılabiliyor.

S&P 500, ağırlık olarak teknoloji hisselerinin ön planda olduğu bir yapı sergiliyor. Endekste en yüksek paya sahip şirketler arasında Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft ve Amazon yer alıyor.

Son 30 yıllık dönemde S&P 500, temettüler hariç yüzde 997 artış kaydederek yıllık ortalama yüzde 8,3 getiri sağladı. Temettüler dahil edildiğinde ise toplam getiri yüzde 1.800’e, yıllık ortalama getiri ise yüzde 10,3’e ulaştı. Bu uzun dönemli performans, yatırımcıların gelecekte de benzer getiriler bekleyebileceğine işaret ediyor.

2026 beklentisi: Ortalama üzerinde getiri

Wall Street analistleri, 2026 yılında S&P 500 şirketlerinin kârlarının yüzde 19,7 artmasını bekliyor. Bu oran, 2025 yılı için öngörülen yüzde 14’lük artışın üzerinde bulunuyor. Kâr büyümesindeki hızlanmada, ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren vergi indirimleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü yatırımların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Analistlerin büyük bölümü, bu gelişmeler doğrultusunda 2026’nın geri kalanında S&P 500 endeksinin güçlü bir performans sergileyeceğini öngörüyor. 21 yatırım bankası ve araştırma kuruluşunun medyan tahminine göre endeksin yılı 7.650 seviyesinde tamamlaması bekleniyor. Bu seviye, mevcut 7.108 puana kıyasla yaklaşık yüzde 8’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Endeksin yıl başında 6.845 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bu tahmin 2026 genelinde yaklaşık yüzde 11,8’lik bir getiriye karşılık geliyor. Bu oran, S&P 500’ün son 30 yıllık ortalamasının yaklaşık 3,5 puan üzerinde bulunuyor.

Riskler de gündemde

Öte yandan aşağı yönlü riskler de dikkat çekiyor. Özellikle İran ile yaşanan gerilimin, petrol fiyatlarını yüksek tutması halinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve şirket kârlarının beklentilerin altında kalabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda, hisse piyasalarının performansının öngörülerin gerisinde kalabileceği ifade ediliyor.

Yatırımcılar için not

