Wall Street devleri: Trump seçilirse hisseleri satın!

Gelecek hafta sonuçlanacak ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına yönelik senaryolar hazırlanırken, piyasalarda etkiler de öngörülmeye çalışılıyor. Başa baş giden seçim anketlerine göre hazırlanan senaryolarda Trump’ın seçilmesinin ekonomik etkileri daha öngörülebilir oluyor.

Seçim sonrası senaryolarda, Trump’ın seçilmesi halinde piyasalarda olası bir rallinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Citi Group, seçim sonrasında muhtemel bir hisse senedi rallisinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya Bank of America (BofA) da katıldı.

Enflasyonu yükseltebilir

BofA raporunda, Cumhuriyetçilerin kazanmasının enflasyonda yükselişe neden olabileceği ve vergi indirimlerinin gündeme geleceği, göçmenler üzerinde kontrollerin artabileceği vurgulandı.

BofA analisti Michael Hartnett, vergi indirimlerinin ardından enflasyonda görülecek yükselişin yeniden faiz artırımlarına neden olabileceğini belirtirken, faiz artışlarının da borsada düşüşe neden olabileceğini, bu nedenle seçim sonrası oluşacak rallinin bir satış fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Raporlarda ortak nokta “Trump rallisi”

Citi ve BofA raporlarında ortak nokta, Trump'ın seçilmesinin vergi indirimleriyle şirket kârlarına olumlu etkisi olacağı ve hisse senedi piyasalarının da ilk etapta yukarı yönlü tepki vermesi beklentisi oldu.

Son iki haftada seçimleri Trump'un kazanacağı beklentisi içine giren piyasalarda S&P 500 endeksi pozitif bir seyir izledi. Anketler halen iki tarafın başa baş bir yarış içinde olduğunu gösteriyor.

Hartnett, ayrıca seçimleri Harris'in kazanması halinde, yaşanabilecek düşüşlerin de bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirterek, Harris'in başkanlığının teknoloji şirketlerinin hisselerindeki rallinin devam edeceği anlamına geldiğini öne sürdü. Wall Street’in etkili stratejisti, bu anlamda yapılabilecek en iyi şeyin Çin'in teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelmek olacağını belirtti.