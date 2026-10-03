Wall Street’te işlem saatleri uzuyor: 23 saatlik dönem başlıyor

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ABD hisse senedi piyasalarında işlem saatleri 6 Aralık’tan itibaren önemli ölçüde genişleyecek. Nasdaq, NYSE Arca, 24X National Exchange ve Cboe EDGX, mevcut normal seans ile seans öncesi ve sonrası işlemlere ek olarak New York saatiyle 21.00-04.00 (TSİ 03.00-11.00) arasında gece seansı başlatmaya hazırlanıyor.

Yabancı yatırımcıların erişiminin artırılması hedefleniyor

Yeni düzenleme, ABD piyasalarına farklı saat dilimlerinden erişmek isteyen yatırımcıların talebini karşılamayı ve hisse senedi piyasalarını günün büyük bölümünde açık kalan kripto ve tahmin piyasalarıyla daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyor.

Gece işlemleri yıllardır alternatif işlem sistemleri üzerinden yapılabiliyor ancak toplam hacimdeki payı oldukça düşük seviyede bulunuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) toplantısında sunulan verilere göre, gece işlemleri ikinci çeyrekte toplam hisse işlem hacminin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturdu.

Buna karşın gece işlemlerinin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 358 arttı.

Yeni yapıyla ABD hisse senedi piyasaları haftanın beş günü yaklaşık 23 saat işlem yapılabilen bir sisteme yaklaşacak. Düzenlemeyi destekleyenler, saat dilimi engellerinin azalacağını ve yabancı yatırımcıların ABD piyasalarına daha kolay erişebileceğini savunuyor.

Buna karşılık kurumsal yatırımcılar, uzatılmış işlem saatlerinde daha düşük likidite ve daha geniş alış-satış fiyat farklarının piyasa kalitesini bozabileceğinden endişe ediyor.

Crisil Coalition Greenwich Kıdemli Analisti David Easthope, kurumsal yatırımcıların temel kaygısının operasyon veya personel planlamasından çok “uzatılmış saatlerde piyasa kalitesi” olduğunu söyledi.

Kurumsal yatırımcılar yeni modele temkinli yaklaşıyor

Şirketin geçen yıl gerçekleştirdiği ankette, alım tarafındaki hisse traderlarının günün 24 saatine yakın işlem yapılmasına güçlü bir istek göstermediği ortaya çıkmıştı.

Normal işlem saatleri dışında daha az piyasa katılımcısının aktif olması, işlem hacminin düşmesine, likiditenin azalmasına ve alış-satış makaslarının açılmasına yol açabilir. Bunun operasyonel riskleri ve işlem karmaşıklığını artırabileceği belirtiliyor.

Easthope, 2025’in ikinci yarısından bu yana yatırımcıların konuya yaklaşımının bir miktar değiştiğini ve düzenleyici süreç ilerledikçe 23/5 işlem modelinin “giderek kaçınılmaz” olarak görülmeye başlandığını ifade etti.

Blue Ocean Technologies CEO’su Brian Hyndman ise perakende yatırımcılar ve işlem platformlarının yeni düzene hazır olduğunu ancak alım tarafı kurumlar ile yatırım bankalarının sürece katılım konusunda hâlâ temkinli davrandığını söyledi.