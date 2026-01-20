Wall Street’te yeni dönem: New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor

Wall Street Journal’ın haberine göre, New York Borsası (NYSE), tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin alım satımı için blokzincir tabanlı yeni bir işlem platformu geliştirme sürecini başlattı. Platform, mevcut borsa yapısından farklı olarak 7 gün 24 saat işlem yapılmasına olanak tanıyacak.

Tokenleştirilmiş menkul kıymetler için altyapı

Platform, menkul kıymetlerin blokzincir üzerinden dijital tokenlar şeklinde ihraç edilebilmesine imkân sağlayacak. Böylelikle hisse senedi ve diğer finansal varlıklar, dijital ortama aktarılacak ve yatırımcılar kesintisiz işlem yapabilecek.

Mevcut durumda, Wall Street’te işlemler hafta içi ve belirli saatler arasında yapılabiliyor.

Anlık takas modeli

Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri, işlemlerin anında takası olacak. Halihazırda hisse senedi piyasalarında uygulanan T+1 takas süresi, işlemden bir gün sonra hesaba geçmesi durumu olmayacak.

Anlık takas modeli sayesinde, aracı kurumların temerrüt riskine karşı ek sermaye bulundurma ihtiyacının da ortadan kalkması bekleniyor.

Onay süreci devam ediyor

Platformda yapılacak işlemlerde, dolara sabitlenmiş stabil kripto paraların kullanılması öngörülüyor. Bu yapı, blokzincir tabanlı işlemlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu platformun faaliyete geçebilmesi için düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor. Bu kapsamda New York Borsası, gerekli izinler için ilgili otoritelerle temaslarını sürdürüyor.

Wall Street’te tokenleştirme hız kazanıyor

Girişim, Wall Street’te tokenleştirme projelerinin ivme kazandığı bir dönemde gündeme gelirken, Intercontinental Exchange’in (ICE), platformu kurum bünyesinde geliştirdiğini açıkladı.

Onayların alınması halinde, büyük ölçekli şirketlerin tokenleştirilmiş hisse senetlerini ABD’li yatırımcılara sunmasının da önü açılacak.