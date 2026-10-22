Wall Street'ten 6 şirkete yeni hedef fiyat: Tesla ve IBM'de yükseliş, Netflix'te düşüş
Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşları, teknoloji şirketlerine yönelik hedef fiyat tahminlerini güncelledi. Tesla için en yüksek hedef fiyat 475 dolara, IBM için 280 dolara yükseltilirken SpaceX, Texas Instruments ve Palantir'in hedef fiyatlarında da artışa gidildi. Netflix'in hedef fiyatı ise aşağı yönlü revize edildi.
Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları, Tesla, IBM, SpaceX, Texas Instruments ve Palantir için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, Netflix'in hedef fiyatı düşürüldü. Tesla için en yüksek hedef fiyat 475 dolar, IBM için 280 dolar olarak açıklandı.
Tesla için üç yatırım kuruluşu hedef fiyatlarını yükseltti. Piper Sandler, Tesla'nın hedef fiyatını 450 dolardan 475 dolara çıkararak açıklanan tahminler arasında en yüksek seviyeyi belirledi.
JP Morgan hedef fiyatını 415 dolardan 430 dolara, Morgan Stanley 400 dolardan 410 dolara yükseltti.
IBM'de hedef fiyat 280 dolara yükseldi
IBM için dört yatırım bankası hedef fiyatlarını artırdı. Citigroup, IBM'in hedef fiyatını 245 dolardan 280 dolara yükseltirken Jefferies de tahminini 270 dolardan 280 dolara çıkardı.
JP Morgan hedef fiyatını 250 dolardan 269 dolara, Morgan Stanley ise 190 dolardan 240 dolara yükseltti.
SpaceX ve Texas Instruments için yeni tahminler
BofA Global Research, SpaceX'in hedef fiyatını 235 dolardan 275 dolara yükseltti.
Jefferies, yarı iletken üreticisi Texas Instruments için hedef fiyatını 260 dolardan 300 dolara çıkardı.
Palantir yükseldi, Netflix geriledi
Citigroup, Palantir'in hedef fiyatını 245 dolardan 250 dolara yükseltirken Netflix için hedef fiyatını 100 dolardan 85 dolara düşürdü.