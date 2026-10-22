Wall Street'ten 6 şirkete yeni hedef fiyat: Tesla ve IBM'de yükseliş, Netflix'te düşüş

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları, Tesla, IBM, SpaceX, Texas Instruments ve Palantir için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, Netflix'in hedef fiyatı düşürüldü. Tesla için en yüksek hedef fiyat 475 dolar, IBM için 280 dolar olarak açıklandı.

Tesla için üç yatırım kuruluşu hedef fiyatlarını yükseltti. Piper Sandler, Tesla'nın hedef fiyatını 450 dolardan 475 dolara çıkararak açıklanan tahminler arasında en yüksek seviyeyi belirledi.

JP Morgan hedef fiyatını 415 dolardan 430 dolara, Morgan Stanley 400 dolardan 410 dolara yükseltti.

IBM'de hedef fiyat 280 dolara yükseldi

IBM için dört yatırım bankası hedef fiyatlarını artırdı. Citigroup, IBM'in hedef fiyatını 245 dolardan 280 dolara yükseltirken Jefferies de tahminini 270 dolardan 280 dolara çıkardı.

JP Morgan hedef fiyatını 250 dolardan 269 dolara, Morgan Stanley ise 190 dolardan 240 dolara yükseltti.

SpaceX ve Texas Instruments için yeni tahminler

BofA Global Research, SpaceX'in hedef fiyatını 235 dolardan 275 dolara yükseltti.

Jefferies, yarı iletken üreticisi Texas Instruments için hedef fiyatını 260 dolardan 300 dolara çıkardı.

Palantir yükseldi, Netflix geriledi

Citigroup, Palantir'in hedef fiyatını 245 dolardan 250 dolara yükseltirken Netflix için hedef fiyatını 100 dolardan 85 dolara düşürdü.