Wall Street'ten S&P 500 için yükseliş beklentisi

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Wall Street stratejistleri, güçlü şirket karları, yapay zeka yatırımları ve ABD-İran geriliminin azalacağı beklentisiyle S&P 500 endeksinin 2026'yı mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 3 üzerinde tamamlamasını bekliyor.

Reuters'ın 12-25 Ağustos tarihleri arasında 46 stratejist, analist ve portföy yöneticisiyle yaptığı ankete göre S&P 500 için yıl sonu medyan tahmini 7.900 puan oldu. Bu seviye, endeksin salı günkü 7.677,28 kapanışının yüzde 2,9 üzerinde bulunuyor.

S&P 500 yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 yükseldi. Mayıs ayında yapılan ankette S&P 500'ün 2026 sonunda 7.620 puanda olması bekleniyordu.

Yapay zeka yatırımları ralliyi destekliyor

Wells Fargo Investment Institute Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Başkanı Sameer Samana, mevcut ortamı bir "yatırım patlaması" olarak nitelendirerek bu eğilimin gelecek yıl da sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Ara seçimler kısa vadeli risk oluşturabilir

Kasım başında yapılacak ABD ara seçimleri de kısa vadede piyasalarda belirsizlik yaratabilecek başlıklar arasında gösteriliyor. Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi halen Kongre'nin her iki kanadını kontrol ediyor.

Samana, İşçi Bayramı sonrasında yatırımcıların seçimlere daha fazla odaklanacağını ve bunun borsalarda geçici bir geri çekilmeye neden olabileceğini söyledi. Ancak yılın son bölümünde yeniden yükseliş görülmesini ve rallinin 2027'ye taşınmasını beklediğini belirtti.