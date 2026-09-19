Yabancı 13 Eylül haftasında hisse aldı, DİBS sattı

TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yurt dışı yerleşikler, 13 Eylül haftasında 112,3 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirirken, 42,9 milyon dolarlık DİBS ve 10,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satışı yaptı. Böylece yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 6 Eylül haftasındaki 30 milyar 183 milyon dolar seviyesinden 30 milyar 891,8 milyon dolara yükseldi.

İki haftada 390 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi

Yabancı yatırımcı üst üste ikinci haftada BIST'te net alım tarafında kaldı. 11 Eylül haftasında 277,67 milyon dolar hisse, 151,15 milyon dolar DİBS alımı yapan yabancı, bir önceki haftada hissede 647,63 milyon dolarlık net satış yapmıştı. Son iki haftada hisse senedi piyasasına yaklaşık 390 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu.

Yıllık kümülatif giriş 8,07 milyar dolara ulaştı

Halk Yatırım verilerine göre fiyat ve kur etkisinden arındırılmış yıllık kümülatif verilerde hissede 2,60 milyar dolar, DİBS tarafında 5,46 milyar dolar olmak üzere toplam 8,07 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti.

Bankacılıkta yabancı takası geriledi

BIST 100'de yabancı takas oranı %33,00 ile yatay seyrini korurken, bankacılık endeksinde yabancı çıkışı derinleşti. Akbank'ta yabancı takas oranı %40,71 seviyesine gerilerken 3 aylık değişim -474 baz puan oldu. İş Bankası'nda yabancı payı %23,10'a inerken 3 aylık kayıp -512 baz puan, Yapı Kredi'de ise pay %19,81'e düşerken 3 aylık kayıp -1210 baz puan olarak kaydedildi.