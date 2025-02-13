Yabancıdan tüm zamanların en büyük tahvil satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Şubat haftasında 49,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 1 milyar 490,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 86,1 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 597,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 10,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 32,86 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 865,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 18 milyar 405,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 517,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 12 milyar 611,1 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 722,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.