Yabancı 2 hafta sonra hissede satışa döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 28 Şubat haftasında 107,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 53,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları net 121,0 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satışları 1 milyar 534,3 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 0,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 31,91 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 915,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 709,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 770,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 10 milyar 538,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 728,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.