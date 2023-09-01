Yabancı, 341 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Ağustos haftasında 341,1 milyon dolar hisse satışı yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 20,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,1 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 0,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 29,5 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 501,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 810,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 149,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 350,8 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 60,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.