Yabancı 574,5 milyon dolarlık alım yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 26 Eylül haftasında 158,8 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 415,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 18,5 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 51,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 34,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 33,8 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 637,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 370,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 702,1 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 696,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.