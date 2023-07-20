Yabancı, 6 haftadır hisse senedi alıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 14 Temmuz haftasında 152,5 milyon dolar hisse alımı yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 26,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 0,1 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 8,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 25,1 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 25 milyar 127,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 953,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 789 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 373,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 60,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.