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Yabancı 7 haftadır hissede alım tarafında

Yabancı yatırımcılar geçen hafta net 93,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 333,5 milyon dolarlık tahvil sattı. Böylelikle yabancı yatırımcı, aralıksız 7 haftadır hisse senedindeki alımlarını sürdürdü.

Haber Merkezi
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Yabancı 7 haftadır hissede alım tarafında
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Mayıs haftasında net 93,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 333,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Mayıs itibarıyla 28 milyar 707 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Mayıs haftasında 27 milyar 626,7 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 12 milyar 200,3 milyon dolardan 11 milyar 901,5 milyon dolara inerken, ÖST stokları da 508,3 milyon dolardan 502 milyon dolara düştü.

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