Yabancı 9 hafta sonra hissede satışa döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Ağustos haftasında 139,6 milyon dolar net hisse satımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 763,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 23,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 1 milyar 894,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 9,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stokları piyasa değeri 34,46 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 466,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 503,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 415 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 967,0 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 844,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.