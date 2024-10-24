Yabancı aralıksız 3 haftadır hisse satıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 18 Ekim haftasında 73,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 115,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 9,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 3680,5 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 14,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 30,68 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 681,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 590,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 82,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 6 milyar 304,6 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 380,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.