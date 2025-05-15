Yabancı aralıksız 4 haftadır hisse alıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 9 Mayıs haftasında 102,0 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 933,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 74,0 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 96,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 7,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,8 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 815,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 109,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 603,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 635,0 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 338,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.