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Yabancı aralıksız 6 haftadır hisse alıyor

Yabancı yatırımcı, 23 Mayıs haftasında 13,2 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı ve böylelikle 6 haftadır aralıksız hisse alımını sürdürdü. Tahvilde net alımları ise, 148,4 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi
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Yabancı aralıksız 6 haftadır hisse alıyor
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 23 Mayıs haftasında 13,2 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 148,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 167,1 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 2 milyar 108,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 191,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,7 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 707 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 12 milyar 200,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 609,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 485,1 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 508,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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