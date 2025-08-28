  1. Ekonomim
  Yabancı aralıksız 9 haftadır hisse alıyor
Yabancı aralıksız 9 haftadır hisse alıyor

Yabancı yatırımcı, 22 Ağustos haftasında net 89,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 96,5 milyon dolarlık tahvil aldı. Böylelikle yabancı, aralıksız 9 haftadır hisse alımına devam etti.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Ağustos haftasında 89,5 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 96,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 156,3 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 1 milyar 472,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 9,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34,89 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 894,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 674,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 436,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 56,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 837,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

