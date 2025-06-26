Yabancı, borsada 9 hafta sonra satışa dündü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Haziran haftasında 109,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

TCMB verilerine göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 685,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 70,5 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 1 milyar 90,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 2,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 63,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 477,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 668,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 911,4 milyon dolar oldu.