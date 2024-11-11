Yabancı ekimde hisse sattı: İşlem hacmi yılın dibinde

Borsa İstanbul, ekim ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 19 milyar 878 milyon 580 bin 183 dolar tutarında alım yaparken, 20 milyar 517 milyon 635 bin 497 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, ekim ayında yabancıların net satış işlemleri 639 milyon 55 bin dolar oldu. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise, net satışlar 2,5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yabancıların toplam işlem hacmi, 41 milyar 789 milyon 99 bin 448 dolar ile yılın en düşük seviyesi olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 119 milyon 296 bin 493 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 139 milyon 864 bin 106 dolar satım yaptı.