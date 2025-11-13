Yabancı hisse alımında frene bastı

Yabancı yatırımcı, ekimde borsada satışa geçerken, ayın son haftasında alıma yönelmişti. 7 Kasım haftasında da alımla ivme kaybetse de devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, 7 Kasım haftasında yurt dışı yerleşikler hissede 35,7 milyon dolarlık net alım yaptı. Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar 243 milyon dolarlık hisse alımı yapmıştı.

Yabancılar, 311,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 5,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Hisse portföyleti yükseldi

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ekim haftasında 32 milyar 282,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 570,2 milyon dolardan 15 milyar 852,2 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları 524 milyon dolardan 516,2 milyon dolara geriledi.