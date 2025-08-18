  1. Ekonomim
Yabancı, hisse almaya devam ediyor! Borsada 8 yıl sonra ilk yaşanabilir

Yabancı yatırımcılar, temmuzda Borsa İstanbul'da net 891,3 milyon dolarlık alım yaptı ve böylelikle geçtiğimiz 7 yılda borsada net satıcı olan yabancı, bu yıl net alıcılı konumunda bulunmayı sürdürdü. Bu ilginin devam etmesi halinde yabancı, 8 yıl sonra ilk kez borsada net alıcı konumuna geçecek.

Borsa İstanbul, temmuz ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen ay 26 milyar 580 milyon 86 bin 431 dolar tutarında alım yaparken, 25 milyar 688 milyon 798 bin 737 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, temmuz ayında yabancıların net alım işlemleri 891 milyon 287 bin 694 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 52 milyar 268 milyon 885 bin 168 dolar olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 146 milyon 768 bin 685 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 147 milyon 957 bin 539 dolar satım yaptı.

