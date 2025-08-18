Yabancı, hisse almaya devam ediyor! Borsada 8 yıl sonra ilk yaşanabilir

Borsa İstanbul, temmuz ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen ay 26 milyar 580 milyon 86 bin 431 dolar tutarında alım yaparken, 25 milyar 688 milyon 798 bin 737 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, temmuz ayında yabancıların net alım işlemleri 891 milyon 287 bin 694 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 52 milyar 268 milyon 885 bin 168 dolar olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 146 milyon 768 bin 685 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 147 milyon 957 bin 539 dolar satım yaptı.