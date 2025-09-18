Yabancı, hisse satmaya devam ediyor: Aralıksız 3. hafta

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Eylül haftasında 164,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 587,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 7,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 664,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 167,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 30,96 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 963,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 75 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 381,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 142,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 665,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.