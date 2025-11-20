  1. Ekonomim
  Borsa Haberleri
  3. Yabancı hissede satışa döndü
Yabancı hissede satışa döndü

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki net alışları, bir önceki hafta 35,7 milyon dolar iken, 14 Kasım haftasında 158,8 milyon dolarlık satışa döndü. Buna karşın, tahvil piyasasına olan ilgi devam etti.

Yabancı hissede satışa döndü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Kasım haftasında 499,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Kasım haftasında 30 milyar 782 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 852,2 milyon dolardan 16 milyar 206 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 516,2 milyon dolardan 501,4 milyon dolara geriledi.

