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Yabancı hissede yeniden satışa döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Aralık haftasında 169,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Yabancılar önceki hafta, 8 ayın en güçlü alımını gerçekleştirmişti. Öte yandan yabancı, 24,7 milyon dolarlık ÖST varlığı satarken, 336,8 milyon dolarlık DİBS aldı.

Haber Merkezi
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Yabancı hissede yeniden satışa döndü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 336,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 126,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satışları 719,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 24,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stokları 33,2 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 212,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 557,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 786,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 285,6 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 394,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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