Yabancı martta borsada satış yaptı!

Borsa İstanbul, mart ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen ay pay piyasasında 40 milyar 88 milyon 39 bin 371 dolar tutarında alım yaparken, 40 milyar 711 milyon 355 bin 391 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Mart ayı pay piyasası toplam işlem hacmi 80 milyar 799 milyon 394 bin 762 dolar olmuş oldu.

Forinvest verilerine göre, mart ayında yabancı yatırımcılar nette 623 milyon 316 bin 20 dolar satış gerçekleştirmiş oldu.

Yabancılar aynı ayda 339 milyon 926 bin 574 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 359 milyon 103 bin 745 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

Yabancının aldığı ve sattığı hisseler

Yabancı yatırımcılar, Ocak 2026'da nette 1 milyar 993 milyon 910 bin 533 dolar, şubat ayında nette 864 milyon 337 bin 648 dolar alım yapmıştı.

Yabancı mart ayında nette TUPRS, ASELS, DSTKF, ASTOR ve TERA aldı. Satış tarafında bankalara öne çıktı. Yabancının nette çıkış yaptığı hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN, ISCTR ve EREGL oldu.