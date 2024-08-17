Yabancı portföylerde Katar öne çıktı: Hem yerli hem yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneldi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) 2024 yılı 2. Çeyrek Borsa Trendleri Raporu yayımlandı.

2024 yılı Nisan-Haziran ayları ve geçen dönemlere göre karşılaştırmalar ilgi çekerken, yabancı yatırımcının oranları ve değişimi ilgi çekti.

2024 yılının ikinci çeyreğinde BIST TÜM’de işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 74, ABD doları bazında ise yüzde 12 artış gösterirken, önceki çeyreğe göre de işlem hacmi TL bazında yüzde 18, ABD doları bazında ise yüzde 22 düşüş görüldü.

BIST TÜM’de 2024’ün ikinci çeyreğinde yabancı 1.881 milyar ABD Doları net satış yaparken, 2023 yılı toplamında Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar tarafından net 1.040 milyar ABD Doları tutarında satış yapılmıştı.

Yatırımcı profili değişiyor

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak 7,6 milyon kişi olarak olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 176 bin kişi arttığı görüldü.

Yıllık bazda bakıldığında, yerli yatırımcı sayısı yüzde 72, yabancı yatırım sayısı da yüzde 57 arttı.

Yabancı yatırımcıların BIST TÜM işlem hacmindeki payı 2024’ün ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre yaklaşık 3,5 puan artarak yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı sayıca az, parası çok

Yabancı ve yerli yatırımcıların oranı ile portföy oranları ise farklı bir dağılım oluşturuyor.

Borsa İstanbul’daki 7 milyon 637 bin 462 yatırımcının toplamda 5.972 milyar TL portföyü bulunuyor.

Bu portföylerin yüzde 62’si yerli yatırımcıya ait olurken, yüzde 38’i yabancının elinde bulunuyor. Dağılım burada farklılaşıyor; Borsa İstanbul’da yüzde 99,46 oranındaki hesap yerli bireysellerin elinde bulunuyor ancak portföylerin oranı yüzde 32,45 seviyesinde kalıyor.

Yabancılardaysa hesap oranı yüzde 0,40 yani yüzde 1 bile değil, ancak portföy büyüklükleri yüzde 38 oranında oluyor.

Katar ve Hollanda payını artırdı

Bir farklı görünüm de yabancı yatırımcıların ülke bazında portföy değerleri ve paylarında görülüyor.

2024 Haziran itibarıyla ABD’nin toplam portföy değeri içerisindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre 12 puan azalarak yüzde 26’ya gerilerken, portföy değeri büyüklüğünde ABD’yi yüzde 24’lük payla Katar izledi. 2024 yılı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık’ın toplam portföy içerisindeki payı yıllık bazda 1 puan artarken, Katar’ın payı 15 puan artış gösterdi. Bu dönemde ABD ve Birleşik Krallık’ın portföy değerlerinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 157 oranında artarken, Hollanda’nın yüzde 352 ve Katar’ın portföy değeriyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 481 oranında arttı.

Teknoloji hisseleri yatırımcıların gözdesi

Uyruklara göre en çok işlem yapılan endekslere bakıldığında yabancının en çok bankacılık hisselerinde işlem yaptığı görülürken, yerli yatırımcı teknoloji hisselerine ağırlık verdi.

2023 yılı aynı dönemine göre yatırımcı sayılarında yerli yatırımcılar ticaret ve teknoloji endekslerine yönelirken, yabancı yatırımcılarsa yabancı yatırımcılar da yüzde 100’ün üzerinde artışla aynı endekslere yönelmiş görünüyor.