Yabancı üst üste 2 hafta hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 21 Şubat haftasında 73,8 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 179,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 365,0 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 330,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 9,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 32,15 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 151,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 489,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 886,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 11 milyar 987,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 731,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.