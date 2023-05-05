Yabancı yatırımcı 178 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 28 Nisan haftasında 178,4 milyon dolar hisse satışı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 11 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 516,4 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) alımları 9,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları ise 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stokları piyasa değeri 23,7 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 23 milyar 746,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 97,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 799,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 430,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 71,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.