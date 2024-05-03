Yabancı yatırımcı 2 haftadır satışta

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Nisan haftasında 154,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 603,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 154,3 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 718,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 4,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse stoklarının piyasa değeri 37,7 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 37 milyar 717,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 114,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 630,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 391,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 158,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.