  3. Yabancı yatırımcı 3 haftadır hisse satıyor!
Yabancı yatırımcı 3 haftadır hisse satıyor!

Yabancı yatırımcı, 17 Ekim haftasında 178 milyon dolarlık hisse sattı ve böylelikle yabancı aralıksız 3 hafta hissede satış tarafında yer aldı. Öte yandan yabancı aynı hafta 151,1 milyon dolarlık tahvil aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ekim haftasında net 178 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 151,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ekim haftasında 32 milyar 532 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Ekim haftasında 30 milyar 661,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 447,7 milyon dolardan 15 milyar 384,7 milyon dolara inerken, ÖST stokları 593,7 milyon dolarla değişmedi.

