Yabancı yatırımcı 4 hafta sonra hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Kasım haftasında 110,8 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 621,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 0,1 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 241,9 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 3,2 milyon dola seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 30,48 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 480,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 16 milyar 184,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 92,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 6 milyar 804,4 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 383,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.