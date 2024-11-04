Yabancı, 4 haftadır borsadan kaçıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Ekim haftasında 217,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 217,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 41,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 361,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 7,4 milyon dola seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 30,19 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 186,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 555,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 86,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 6 milyar 577,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 386,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.