Yabancı yatırımcı 4 haftadır hissede satıcılı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Mart itibarıyla 34 milyar 355,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Mart'ta 33 milyar 587,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 763,7 milyon dolardan 2 milyar 411,5 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 97,5 milyon dolardan 101,7 milyon dolara yükseldi.