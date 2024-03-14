Yabancı yatırımcı 4 haftadır hissede satıcılı
Yabancı yatırımcı, geçen hafta net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Mart itibarıyla 34 milyar 355,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Mart'ta 33 milyar 587,2 milyon dolara geriledi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 763,7 milyon dolardan 2 milyar 411,5 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 97,5 milyon dolardan 101,7 milyon dolara yükseldi.