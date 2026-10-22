Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da satışa devam ediyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ekim haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar söz konusu haftada hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında net satıcı konumunda yer aldı.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki satış eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı.

Hisse senedinde 88,8 milyon dolarlık satış

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 16 Ekim haftasında 88,8 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta olan 9 Ekim'de ise yabancı yatırımcıların hisse senedi satışları 248,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Son iki haftada yabancıların hisse senedi piyasasındaki toplam net satışı 337 milyon dolara ulaştı.

Tahvil piyasasında da satışa geçtiler

Yabancı yatırımcılar, tahvil piyasasında bir haftalık alımın ardından yeniden satışa yöneldi.

9 Ekim haftasında 446 milyon dolarlık net tahvil alımı gerçekleştiren yurt dışı yerleşikler, 16 Ekim haftasında 60 milyon dolarlık net tahvil satışı yaptı.

Böylece yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki işlemleri, bir önceki haftanın aksine net çıkışla sonuçlandı.