Yabancı yatırımcı hisse almaya devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 207,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 454,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 194,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,57 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 570,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 332,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 738,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 692,2 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 370,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.