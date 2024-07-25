Yabancı yatırımcı hissede alım tarafına geçti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 19 Temmuz haftasında 124,2 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 700 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 0,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 66,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 10,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 41,4 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 41 milyar 448 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 12 milyar 291,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 632,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 64 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 410,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.