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Yabancı yatırımcıdan güçlü hisse alımı

Yabancı yatırımcı, 8 Kasım haftasında 318,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı ve böylelikle geçtiğimiz 8 ayın en güçlü alımını gerçekleştirdi. Öte yandan yabancı, 243 milyon dolar tahvil sattı.

Haber Merkezi
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Yabancı yatırımcıdan güçlü hisse alımı
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Kasım haftasında 318,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 243 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ter Repo) alımları net 57,1 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 389,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34,52 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 517,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 181,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 957 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 979,3 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 421,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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