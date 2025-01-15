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Yabancı yatırımcının 2024 karnesi belli oldu: İşte aralıkta en çok alım-satım yapılan hisseler

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı aralıkta net 17.4 milyon dolar hisse alımı yaparken, 2024 yılının tamamında net 3 milyar dolarlık hisse sattı. Öte yandan, yabancının aralık ayında en çok alım-satım yaptığı hisseler de belli oldu.

Haber Merkezi
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Yabancı yatırımcının 2024 karnesi belli oldu: İşte aralıkta en çok alım-satım yapılan hisseler
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Borsa İstanbul, aralık ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 21 milyar 963 milyon 281 bin 566 dolar tutarında alım yaparken, 21 milyar 945 milyon 465 bin 789 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece, Aralık ayında yabancıların net alım işlemleri 17 milyon 815 bin 777 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi, 43 milyar 908 milyon 747 bin 355 dolar olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 91 milyon 189 bin 43 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 101 milyon 997 bin 532 dolar satım yaptı.

Yabancı aralıksız 7 yıldır satışta

2024 yılının tamamında yabancı yatırımcılar net satış pozisyonunda oldu. Yılın 6 ayında net alım yapan yabancı işlemciler, 6 ayda da satış yaptı.

Geçen yıl yabancıların alım işlemleri 302 milyar 111 milyon 286 bin 49 dolar olurken, satım işlemleri 305 milyar 113 milyon 48 bin 938 dolar olarak belirlendi.

Böylece yabancılar geçen yıl 3 milyar 1 milyon 762 bin 889 dolar tutarında net satış gerçekleştirdi. Böylece üst üste 7'inci yılda da yabancıların işlemleri net satış şeklinde kaydedildi.

Yabancıların toplam işlem hacmi ise 607 milyar 224 milyon 334 bin 987 dolar olarak belirlendi. Böylece 2023 yılında gerçekleşen 773 milyar 336 milyon 637 bin 431 doların ardından en yüksek işlem hacmine ulaşıldı.

İşte yabancının aralıkta en çok alım-satım yaptığı hisseler

Yabancının aralık ayında nette en çok alım yaptığı hisse 76,9 milyon dolarla THY olurken, diğerleri ise şöyle sıralandı:

Akbank: 68,3 milyon dolar
Yapı Kredi: 54 milyon dolar
Aselsan: 32,1 milyon dolar
Turkcell: 30,3 milyon dolar
BİM: 29,2 milyon dolar
Astor Enerji: 29,1 milyon dolar
Doğuş Otomotiv: 20,8 milyon dolar
İş Bankası: 17,8 milyon dolar
Gübretaş: 15,9 milyon dolar

Yabancı yatırımcının nette en çok satım yaptığı hisselerin başında -106,2 milyon dolar ile Koç Holding geldi. Aralık ayında yabancının en çok satım yaptığı hisseler şunlar oldu:

Erdemir: -44,8 milyon dolar
Pegasus: -28,3 milyon dolar
Garanti BBVA: -28,2 milyon dolar
Türkiye Sigorta: -20,2 milyon dolar
Kardemir: -19,2 milyon dolar
Ford Otosan: -14,4 milyon dolar
Türk Telekom: -11,6 milyon dolar
Naturel Yenilenebilir Enerji: -10,4 milyon dolar
Şişecam: -9,3 milyon dolar

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