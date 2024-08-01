Yabancı yeniden hissede satışa geçti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 26 Temmuz haftasında 128,5 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 360,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 311,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 40,59 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 40 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 696,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 623 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 314,5 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 416,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.