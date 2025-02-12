Yabancıdan 54,5 milyar dolarlık işlem: Net 253 milyon dolar alım yaptı

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yabancı yatırımcıların ocak ayı işlemleri açıklandı. Verilere göre, yabancılar ocak ayında toplam 27 milyar 404 milyon 748 bin 898 dolar değerinde hisse alırken, 27 milyar 151 milyon 484 bin 765 dolar tutarında satış yaptı. Böylece net alım 253 milyon 264 bin 133 dolar olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki toplam işlem hacmi ise 54 milyar 556 milyon 233 bin 633 dolar seviyesine ulaştı. Bu, piyasaya duyulan yabancı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Öte yandan yapılandırılmış ürün ve fon piyasasında ise yabancılar 82 milyon 979 bin 721 dolar alım yaparken, 84 milyon 599 bin 693 dolar satım gerçekleştirdi.

Son yıllarda yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payı dalgalı bir seyir izlerken, ocak ayındaki net alım, yabancı girişlerinin devam ettiğine işaret etti. Uzmanlar, küresel piyasalardaki risk iştahı ve Türkiye’nin ekonomik politikalarının yabancı ilgisini artırabileceğini belirtiyor.