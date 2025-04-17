Yabancıdan bir haftada 3,1 milyar dolarlık satış

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 11 Nisan haftasında 293,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 2 milyar 804,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 166 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 2 milyar 714,7 dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 32 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 39,66 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 39 milyar 661,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 43,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 573,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 5 milyar 587,2 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları , milyon dolar seviyesinde açıklandı.