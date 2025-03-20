Yabancıdan güçlü hisse alımı: 15 ayın en yükseği

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 14 Mart haftasında 480,1 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 465,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 13,1 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 1 milyar 252,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 2,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 35,8 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 35 milyar 800,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 20 milyar 875,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 775,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 11 milyar 632,2 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 739,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.