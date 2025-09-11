Yabancıdan hissede güçlü satış!

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Eylül haftasında 523,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 785,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 29,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 1 milyar 128,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 7,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 32,43 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 426,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 483,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 385,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 795,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 835,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.