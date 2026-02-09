Yabancılar, 2026’ya Borsa İstanbul’da alımla başladı

Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 1 milyar 992 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiler.

Yabancı yatırımcılar Ocak 2026'da BİST'te 49 milyar 935 milyon dolarlık alış ve 47 milyar 943 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Böylece yabancıların gecen ayki toplam hacmi 97 milyar 878 milyon dolar seviyesinde oluştu.