  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Yabancılar, 2026’ya Borsa İstanbul’da alımla başladı
Takip Et

Yabancılar, 2026’ya Borsa İstanbul’da alımla başladı

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar ocak ayında 1,99 milyar dolar net alım yaptılar.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yabancılar, 2026’ya Borsa İstanbul’da alımla başladı
Takip Et

Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 1 milyar 992 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiler.

Yabancı yatırımcılar Ocak 2026'da BİST'te 49 milyar 935 milyon dolarlık alış ve 47 milyar 943 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Böylece yabancıların gecen ayki toplam hacmi 97 milyar 878 milyon dolar seviyesinde oluştu.

Ocak ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!Ocak ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!Finans
Ocak ayında net alıcı: İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler!Ocak ayında net alıcı: İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler!Ekonomi
Yeni yılla yabancının girişi hızlandı! Yabancıdan aralıksız 9 haftadır hisse alımıYeni yılla yabancının girişi hızlandı! Yabancıdan aralıksız 9 haftadır hisse alımıBorsa Haberleri

 