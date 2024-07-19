Yabancılar, borsada satışa döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Temmuz haftasında 57,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yurt dışında yerleşikler 5 Temmuz haftasında borsada net hisse alımı yapmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 895,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 9,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 97,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 10,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 41 milyar 52,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 235,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 670,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4milyar 94,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 423,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.