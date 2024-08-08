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Yabancı hissede son 5 haftanın en yüksek satışını yaptı

Yurt dışı yerleşikler bu hafta da hissede satış yaparken, son 5 haftanın en yüksek satışı görüldü. Tahvilde de satış görüldü.

Haber Merkezi
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Yabancı hissede son 5 haftanın en yüksek satışını yaptı
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Ağustos haftasında 169,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Böylelikle son 5 haftanın en büyük hisse satışı gerçekleşti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 162,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 3,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 524,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları 16,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 39 milyar 23,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 484,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 622,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 846,5 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 432,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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